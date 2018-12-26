5 самых громких свадеб года

В 2018 году не обошлось без громких бракосочетаний. Gazeta.ua напоминает пятерку самых романтических.

19 мая поженились принц Гарри и актриса Меган Маркл. Церемония состоялась в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке. Молодожены пригласили на свою свадьбу почти три тысячи простых людей. Праздничный обед накрыли для 600 гостей. Подали 2640 порций чая и закусок. Знакомство пары произошло в начале июля 2016 года. Актриса приехала в Великобританию с рабочим визитом. Общая подруга устроила для Меган и Гарри "свидание вслепую". Свидание оказалось судьбоносным. 27 ноября пара объявила о помолвке. Предложение принц сделал скромно - когда готовили ужин на кухне. Весной у супругов появится первенец. Предполагают, что это могут быть и близнецы.

Автор: Reuters Одна из самых громких свадеб 2018 - принца Гарри и Меган Маркл

25 октября тайно поженились телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов. Менее чем через два месяца у пары родился сын. Для одесситки Регины Тодоренко это первый брак. До этого пять лет встречалась с украинским шоуменом и продюсером Никитой Трякиным. Топалов был женат на дочери российского миллионера Ксении Данилиной. В прошлом году в марте расстались. Ранее певец признавался, что лечился от наркозависимости. Слухи об отношениях Регины и Влада появились в этом году в январе после того, как они сыграли влюбленную пару в спектакле "Заложи жену в ломбард". Свои отношения пара долго скрывала. В июле Регина Тодоренко опубликовала в Инстаграм фото с обручальным кольцом на пальце. Артист сделал предложение во время их отдыха на одном из курортов во Франции. Позже появились фото, на которых было видно, что Тодоренко беременна.

Автор: СтарХит Телеведущая Регина Тодоренко тайно вышла замуж за российского певца

Депутатка Виктория Сюмар официально связала свою жизнь с бывшим советником министра МЧС Дмитрием Христюком. 25 июля Сюмар сообщила на своей странице в Фейсбуке об их браке. В тот же день Христюк подал заявление на увольнение с должности заместителя мэра Ирпеня. Как прокомментировала это Сюмар: "В семье достаточно одного политика". Оба уже были разведены. У Виктории есть дочь от первого брака - София, у Дмитрия - Нина. Теперь вдвоем воспитывают крестников Христюка: Олега, Максима и Святослава Гуменюков. Их отец Александр Гуменюк - комбат 11 батальона "Киевская Русь" - погиб на Донбассе в августе 2014-го.

Автор: Facebook Депутатка Виктория Сюмар второй раз вышла замуж

14 мая женился народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей. Его избранницей стала дочь прокурора ГПУ Дарья Ледовских. Знакомы были полгода. Брак оформили за сутки. В медовый месяц не поехали - депутат пошел на работу на следующий день. За неделю до их свадьбы Дейдей расстался с ресторатором Ингой Харченко. С ней прожил 10 лет. Теперь делит имущество через суд. У Дарьи есть 3-летний сын от бывшего мужа. В 2014, после того как часть нардепов пошла в Кабмин, она прошла в Парламент под номером 73 от партии "Народный фронт". Позже отказалась от мандата из-за беременности.

Автор: glavcom.ua Депутат Евгений Дейда женился на дочери прокурора

1 мая в Лондоне отгулял свою свадьбу бывший владелец харьковского "Металлиста" 59-летний Александр Ярославский. Третьей женой олигарха стала 30-летняя Марина Свентицкая. Пара вместе уже 12 лет и воспитывает троих общих детей. Первой женой Александра Ярославского была дочь экс-губернатора Харьковщины Ирина Масельская. От нее есть сын, 24-летний Александр. Во второй раз женился со Светланой Тумановой - дочерью сводного брата жены экс-президента Леонида Кучмы. С Мариной Свентицкой познакомился на конкурсе красоты. Расписались, когда ей исполнилось 18 лет. После этого Марина завершила карьеру модели.

Автор: JetSetter.ua Олигарх Ярославский подарил свадьбу мечты матери своих детей

Американская певица Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" австралийский актер Лиам Хемсворт, узаконили свои отношения.