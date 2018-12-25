Майли Сайрус вышла замуж за звезду "Голодных игр"

Американская певица Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" австралийский актер Лиам Хемсворт, узаконили свои отношения.
Как сообщает Harper's Bazaar, молодые люди на выходных перед Рождеством сыграли тихую свадьбу в узком кругу.
Один из гостей вечеринки в Instagram опубликовал фото, на которых Сайрус запечатлена в белом платье, а Хемсворт – в черном костюме с бутоньеркой. Зал украшен шариками в виде слов Mr & Mrs ("Мистер и миссис").
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013 году они расстались, а в 2016 году - снова сошлись.
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