5 млн лайков: вокалист корейской группы снялся в шляпе от украинского дизайнера

 
Ексклюзивы
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 432
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 1008
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1548
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5049
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 891
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 531
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 729
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 801
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 801
Фото
Все фото
7
5
6
4
3
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
&quot;Скажут, что я разлучница&quot; - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
"Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
Объявили победительницу &quot;Мисс Вселенная-2021&quot;
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Каменских едва удержала пышную грудь в тесном бикини
Каменских едва удержала пышную грудь в тесном бикини
Видео
Все видео
Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом
Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом
Андре Тан ошарашил новостью о разводе
Андре Тан ошарашил новостью о разводе
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 36
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 90
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 432
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 963
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 855
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 72
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
понедельник, 17 мая 2021 17:34

5 млн лайков: вокалист корейской группы снялся в шляпе от украинского дизайнера

  Комментировать

Участник южнокорейской K-pop группы BTS Ким Техьон принял участие в съемках клипа Butter в шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Автор: tsum.ua/ua/ruslan-baginskiy
  Шляпа от украинского дизайнера, в котором снялся Ким Техьон
Шляпа от украинского дизайнера, в котором снялся Ким Техьон

Снимок, который опубликовали на странице группы в Instagram, собрал 5 млн лайков. Шляпу, в котором вокалист снялся, представили в коллекции в апреле в этом году.

Автор: instagram.com/bts.bighitofficial
  Вокалист корейской группы Ким Техьон снялся в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского
Вокалист корейской группы Ким Техьон снялся в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского

Выпустить клип планируют 21 мая.

Южнокорейская K-pop группа BTS заняла первое место в мировом рейтинге артистов с крупнейшими продажами. Ей удалось обогнать певицу Тейлор Свифт, которая победила в 2019-м. Рейтинг ежегодно составляет Международная федерация фонографической индустрии - IFPI. В 2020 году BTS выпустили два альбома, которые лидировали в мировых чартах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 млн лайков: вокалист корейской группы снялся в шляпе от украинского дизайнера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Кенгирское восстание подавляли танками

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 11367
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 7524
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 5544
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 1 Просмотров: 5049
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4572
Знаменитости
Барских презентовал капсульную коллекцию street wear
Барских презентовал капсульную коллекцию street wear
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 1 Просмотров: 2385
"Своими руками шил свадебное платье": история любви Андре Тана и Алины Харечко
"Своими руками шил свадебное платье": история любви Андре Тана и Алины Харечко
 Просмотров: 342
Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг
Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг Просмотров: 369
"Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
"Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
5
 Просмотров: 2322
Больше всего комментируют
19
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
2
Чего не хватает России для полномасштабного вторжения в Украину
Голосов: 43050
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть