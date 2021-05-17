5 млн лайков: вокалист корейской группы снялся в шляпе от украинского дизайнера

Участник южнокорейской K-pop группы BTS Ким Техьон принял участие в съемках клипа Butter в шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Автор: tsum.ua/ua/ruslan-baginskiy Шляпа от украинского дизайнера, в котором снялся Ким Техьон

Снимок, который опубликовали на странице группы в Instagram, собрал 5 млн лайков. Шляпу, в котором вокалист снялся, представили в коллекции в апреле в этом году.

Автор: instagram.com/bts.bighitofficial Вокалист корейской группы Ким Техьон снялся в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского

Выпустить клип планируют 21 мая.

Южнокорейская K-pop группа BTS заняла первое место в мировом рейтинге артистов с крупнейшими продажами. Ей удалось обогнать певицу Тейлор Свифт, которая победила в 2019-м. Рейтинг ежегодно составляет Международная федерация фонографической индустрии - IFPI. В 2020 году BTS выпустили два альбома, которые лидировали в мировых чартах.