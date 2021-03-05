Назвали самых продаваемых в мире исполнителей

Южнокорейская K-pop группа BTS заняла 1-е место в мировом рейтинге артистов с крупнейшими продажами. Ей удалось обогнать певицу Тейлор Свифт, которая победила 2019-го.

Рейтинг ежегодно составляет Международная федерация фонографической индустрии - IFPI. 2020 года BTS выпустили 2 альбома, которые лидировали в мировых чартах.

"BTS - глобальное явление, у них был выдающийся год. Они демонстрируют силу музыки, которая приносит радость и счастье людям во всем мире", - отметила гендиректор IFPI Фрэнсис Мур.

В топ-10 2020 года также попали:

Автор: IFPI

Премия от IFPI учитывает абсолютно все продажи музыкантов во всех форматах и странах мира. BTS - 1-я корейская группа, которая стала лидером рейтинга IFPI, при этом преимущественно выступая не на английском языке.

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BTS создали 2013 года. Они вошли в историю как 1-я K-pop группа, занявшая 1-е место в чарте Billboard 100. Американская компания Mattel, известная созданием куклы Барби, выпустила игрушки в виде участников корейского бойз-бэнда.