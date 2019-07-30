47-летняя Снежана Егорова выходит замуж в третий раз

Украинская ведущая Снежана Егорова решила поделиться личным.

47-летняя звезда на странице в Facebook объявила, что помолвлена.

Имя жениха пока неизвестно.

Автор: http://ivona.bigmir.net Снежана Егорова объявила о своей помолвке

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Егорова была замужем дважды. Впервые она вышла замуж за режиссера Сергея Егорова (псевдоним Семен Горов). Они воспитывают 2 дочери: Анастасию и Александру.

Второй раз Снежана пошла под венец за музыканта Антона Мухарского. От него женщина родила сена Андрея, дочь Арину и сына Ивана. В 2015 году пара развелась.

Старшая дочь Снежаны Егоровой от первого брака с режиссером Семеном Егоровым Стася Ровинский (Анастасия Егорова) прокомментировала громкий скандал матери со вторым экс-мужем Антон Мухарский.