33-летняя Рианна беременна первенцем: романтические фото пары

Рианна беременна первенцем от американского рэпера A$AP Rocky. Фото: instagram.com/badgalriri

Барбадосская исполнительница 33-летняя Рианна объявила о беременности. Звезда и ее любимый, американский рэпер A$AP Rocky скоро станут родителями.

Пару сфотографировали в Нью-Йорке во время прогулки в эти выходные. Об этом сообщает издание People.

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Певица надела розовое пальто от Chanel. На одном из снимков музыкант нежно целует будущую мать в лоб.

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Еще в мае 2021 года A$AP Rocky, настоящее имя которого Ракима Майерса, подтвердил слухи о том, что у него романтические отношения с Рианной. Он назвал артистку любовью всей жизни. Слухи о том, что у звезд есть чувства друг к другу, появились еще в 2013 году. Тогда пара вместе выступала в мировом турне певицы - Diamonds. Впоследствии Рианна начала встречаться с саудовским бизнесменом-миллиардером Хасаном Джамилем. В прошлом году она разорвала отношения с ним. Считается, что Майерса и Рианна тогда же и начали встречаться.