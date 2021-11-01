300 метров ткани, чешское стекло, страусовые перья: представили новые костюмы для мистического балета "Жизель"

Фото: предоставила Екатерина Кухар

Дизайнер украинского бренда Malva Florea Мальва Вербицкая создала обновленные костюмы к 180-летию балетного французского хита "Жизель".

По этому случаю в Киеве, перед началом спектакля, прошла fashion-презентация с участием балетного дуэта Александра Стоянова и Екатерины Кухар. Мистическую атмосферу помогал создавать пианист-виртуоз Евгений Хмара, именно под его композицию Ocean Race проходил показ коллекции

Мальва создала более 30 сценических костюмов: изысканные ткани, ручная высокохудожественная вышивка, неожиданные решения. На такую роскошную коллекцию ушло более 300 метров ткани и пол года кропотливой работы. Для ручной вышивки использовали чешское стекло и бисер, специальные итальянские уникальные декорированные ленты, дорогие кружева, страусиные перья и особые материалы, которые создают иллюзию ювелирных украшений. В цветовой гамме коллекции преобладают 4 основных цвета, которые символизируют таинственность и мистичность балета "Жизель". Все построено на ассоциации и передаче атмосферы, а именно оттенки серого, черного, нежный беж, серебро, темная пудра, глубокий зеленый, выцветший фиолет, дымчатые оттенки.

Среди гостей вечера можно было встретить: Настю Каменских, Валентину Хамайко, Лиду Ли, Ксению Мишину, Полину Неню, Фаину Тедееву, Лесю Никитюк, Максима Чмерковского,Меловина, Лану Кауфман, Лилит Саркисян и многих других.

"Балетные костюмы – симбиоз двух глубоких арт историй, - рассказывает Мальва Вербицкая. - Это эмоция в движении и динамике человеческого тела, донесение идеи произведения и обострение чувств. Безусловно, это и чистое искусство, и в то же время, сложный конструктив с точки зрения технологии продакшна. Для меня как дизайнера создание оригинальных костюмов стало настоящим вызовом. Уже два столетия мистическая и таинственная "Жизель" волнует хореографов, исполнителей и публику. Мы хотели раскрыть зрителю эту историю в духе нашего времени".

Александр Стоянов: "Балет всегда был источником вдохновения для великих дизайнеров. Сценические костюмы к знаковом спектаклям в разное время создавали Chanel, Givenchy, Dior. Я рад, что Malva Florea дала новое дыхание и внесла свой почерк, создавая сценические платья, колеты с обилием вышивки, для "Жизель". Думаю ее имя войдет в историю искусства".

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"Каждая балерина к своему костюму относится очень трепетно, как невеста к свадебному платью, - говорит Екатерина Кухар. - Для нас важно, чтобы наш сценический костюм был эксклюзивным, неповторимым и отличался от костюмов других исполнительниц той же роли. Мне с Мальвой было работать очень легко и приятно. Что меня поразило, это то, что балетные костюмы обладают определенной спецификой и очень редко кто из фешен дизайнеров могут уловить этот стиль, комфорт. Потому что одно дело ходить по подиумы, другое – танцевать в этих костюмах. И Мальве удалось не только создать невероятно красивые наряды, но и разобраться в правильной кройке балетных костюмов, находясь далеко от нас. У нас практически не было примерок, и все идеально село с первого раза".

Звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов в новой фотосессии для журнала "Marie Claire" показали настоящее театральное закулисье. На фотографиях Оксаны Шевчук запечатлены места театра, в которые вряд ли удастся попасть обычным людям, а в этих кадрах можно рассмотреть, как устроена закулисная жизнь театра.