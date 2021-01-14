2-й брак Мэрилин Монро продолжался 9 месяцев

14 января 1954 года в мэрии Сан-Франциско состоялась церемония бракосочетания актрисы Мэрилин Монро и бейсболиста Джо Ди Маджо. Их союз продержался 9 месяцев, но именно Ди Маджо оказался тем мужчиной, который любил и поддерживал Мэрилин всю ее жизнь.

Они встретились впервые 8 марта 1952 года за столиком в ресторане Villa Nova на бульв. Сансет. 37-летний Джо Ди Маджо был известным бейсболистом, спортивной легендой, но из-за травмы вынужден был оставить спорт. Как-то он увидел в журнале фотографию Мэрилин Монро, где актриса пыталась попасть бейсбольной битой по мячу. 25-летняя блондинка так понравилась Джо, что он попросил общего знакомого устроить им свидание вслепую. Мэрилин опоздала на 2 ч. Следующие 3 ч. этого вечера они проговорили без остановки, что стало большой неожиданностью для самой Мэрилин.

"Я ожидала увидеть этот тип напыщенных спортсменов из Нью-Йорка, а вместо этого встретила сдержанного, воспитанного парня, который относился ко мне так, будто я – что-то особенное", — вспоминала Монро позже.

Журналисты того времени не могли понять, что общего нашли столь непохожие люди, но Монро уверяла, что еще не встречала человека, более близкого ей по духу.

"Мы знали, что брак не будет простым. Но, с другой стороны, мы не могли вечно оставаться любовниками, вынужденными летать на другой конец страны ради свидания. Это однажды могло сказаться на наших карьерах", — говорила Мэрилин.

Через два года после знакомства они поженились. По воспоминаниям Мэрилин, свадьба получилась спонтанной — они просто расписались, когда выдался свободный день.

После свадьбы они вместе поехали в Японию, где спортсмена ждали представители местной бейсбольной лиги. Семейная жизнь не задалась сразу. Ди Маджо рассчитывал, что поездка на Восток даст им небольшую передышку от гнетущего внимания. Вместо этого уже у трапа в аэропорту Токио их ждали фотографы и поклонники. Репортеры преследовали пару до самого отеля. Бейсболист ревновал жену не только к поклонникам, но и к той славе, что начала окружать ее. В медовый месяц между ними постоянно случались скандалы. Поэтому, когда Мэрилин получила приглашение выступить перед американскими военными в Южной Корее, она согласилась, оставив мужа в одиночестве.

Джо говорил, что хочет "вытащить ее из кино", купить домик в Сан-Франциско и "жить простой жизнью". C его точки зрения, женщины должны быть скромны и послушны своим мужчинам. Он был педантичен и любил, чтобы во всем был порядок. Мэрилин же была немного рассеянна и могла навести "художественный беспорядок" где угодно. Он был домосед, ей были нужны яркие впечатления.

Еще сильнее пару рассорили съемки фильма "Зуд седьмого года" Билли Уайлдера. В одной из сцен Монро Мэрилин в белом платье стоит над решеткой воздуховода и ветер от якобы проносящегося поезда поднимает ее юбку выше головы. Снимать было решено прямо в Нью-Йорке, на углу Лексингтон-авеню и 52-й улицы, в час ночи. Но даже в это позднее время появление Мэрилин Монро вызвало ажиотаж. Наблюдать за тем, как обнажаются ноги знаменитой актрисы, собралось около ста фотографов и несколько тысяч зрителей, среди которых был и Джо Ди Маджо. В какой-то момент его терпение лопнуло, и он в гневе покинул площадку.

Бейсболист воспринял произошедшее как личное оскорбление и позже признался Мэрилин, что выносить подобное он больше не может. Но развод — через девять месяцев после свадьбы — подала Монро, ссылаясь на эмоциональное насилие.

"Я не могла стать итальянской домохозяйкой, какой он хотел из меня сделать. А женой его стала потому, что мне было жаль этого человека, он казался таким одиноким и несмелым, - поделилась позже Мэрилин с Эми Грин, с женой своего фотографа.

Через два года Монро вышла замуж за драматурга Артура Миллера. Они прожили вместе четыре года, за это время у актрисы случилось несколько викидышей, она все больше прибегала к помощи успокоительных средств. Через месяц после развода она очутилась в психиатрической клинике. Забирал ее оттуда Джо Ди Маджо. Он продолжал морально поддерживать ее.

Мэрилин Монро обнаружили мертвой в ее доме 5 августа 1962 года. За четыре дня до ее смерти Ди Маджо снова сделал предложение. Их свадьба была назначена на 8 августа. В этот самый день ее похоронили на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе. Организацией похорон занимался Ди Маджо. Он был единственным из мужчин Мэрилин, кто пришел проводить ее в последний путь.

В цветочном магазине "Парижский флорист" Джо заказал венки, цветочные сердечки и другие декоративные элементы для украшения склепа. Вскоре после похорон, согласно поручению Ди Маджо, владелец магазина Луи должен был трижды в неделю доставлять на могилу Мэрилин шесть красных роз на длинных стеблях. В течение 20 последующих лет каждый понедельник, среду и пятницу Луи исполнял желание заказчика.

"Я действительно не знаю, почему он выбрал срок в 20 лет. Он не назвал причину", - говорил цветочник, который доставил почти 18 000 роз на могилу Мэрилин Монро.

Джо Ди Маджио пережил Мерилин Монро на 37 лет. Он умер от рака в возрасте 84 лет. Его последними словами были: "Наконец-то я увижу Мерилин".

Второй муж актрисы Мерилин Монро бейсболист Джо Ди Маджио всю жизнь носил с собой в кошельке записку с извинениями, которую актриса написала для него. Это короткое сообщение она написала на билете в химчистку. Ди Маджо носил записку с собой настолько долго, что она рассыпалась на 4 отдельных кусочка. "Дорогой Джо, я знаю, что была неправа! Я вела себя таким образом и говорила те самые вещи, потому что мне было больно. Не потому, что, я действительно верила в них. С моей стороны было глупо испытывать боль, потому что для этого не было достаточно причин — на самом деле вообще никаких причин. Пожалуйста, прими мои извинения, и не злись на свою детку — она любит тебя. Твоя любящая жена (на всю жизнь), Миссис Дж. П. Ди Маджо".