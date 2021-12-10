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16 лет назад. Украинку с самыми большими в мире скулами не узнали на фото без пластики
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Киевская блогер Анастасия Покрещук сравнила фотографии, на которых запечатлена до и после пластики. Опубликовала снимок, на котором ей 16 лет.

Украинка с самыми большими скулами в мире поделилась архивным фото в Instagram.

"Что нашла: 16 и 32" - подписала кадр звезда.

Блогера Анастасия Покрещук, имеющая самые большие скулы в мире, не узнали на архивном снимке
Фото: instagram.com/_just__queen
Блогера Анастасия Покрещук, имеющая самые большие скулы в мире, не узнали на архивном снимке
Блогера Анастасия Покрещук, имеющая самые большие скулы в мире, не узнали на архивном снимке
Блогера Анастасия Покрещук, имеющая самые большие скулы в мире, не узнали на архивном снимке
Блогера Анастасия Покрещук, имеющая самые большие скулы в мире, не узнали на архивном снимке

Пользователи сети разделились в комментариях: одни написали, что сейчас блогер красивее. Другие отметили, что натуральная красота - лучше. Большинство фанатов признались, что не узнали ее на архивном снимке:

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"Хороша на обоих фото", "Вообще не узнать. Сейчас однозначно круче", "Чуда не произошло", "Просто фото неудачное в 16 лет, у всех таких много. Хорошей вы были", "Сейчас стильная, яркая и уникальная".

Блогер из Киева и обладательница самых больших скул в мире 32-летняя Анастасия Покрещук снова решила сделать пластическую операцию. На этот раз хочет увеличить грудь. Настоящая у нее слишком маленькая, говорит Покрещук.

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Дата
10
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