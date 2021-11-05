14-летняя дочь Йовович впервые стала лицом модного бренда: эффектные кадры

Дочь голливудской кинозвезды украинского происхождения Миллы Йовович 14-летняя Эвер Андерсон впервые приняла участие в рекламной кампании. Юная модель стала лицом итальянского бренда женской одежды и аксессуаров Miu Miu, принадлежащего Prada.

Эвер дебютировала в модном кампейне, но она уже успела сняться для глянцевых изданий Jalous, Love, Vogue Bambini и Vogue Arabia. Теперь звездная дочь является музой нового сезона. Кадрами из стильного фотосета поделилась в Instagram.

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Модель появилась в блестящем топе, черном пальто с сумкой и джинсовом костюме. Позировала перед объективом дуэта модных фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Фото: instagram.com/EverAnderson

Милла Йовович снимется в экранизации рассказа Джорджа Мартина "В потерянных землях". Написал в 1982-м, за 14 лет до "Игры престолов". Волшебница Сира Элис стремится узнать секрет превращения в оборотня. Вместе со своим проводником Бойсом отправляется в потерянные земли. Приходится сражаться с демонами и людьми, по сюжету.