Милла Йовович будет сотрудничать с автором "Игры престолов"

Милла Йовович снимется в экранизации рассказа автора "Игры престолов" Джорджа Мартина "В потерянных землях". Режиссировать будет ее муж Пол Уильям Скотт Андерсон. Снимал Йовович во всех частях "Обители зла" и "Мушкетерах". Фото: Instagram

Милла Йовович снимется в экранизации рассказа Джорджа Мартина "В потерянных землях". Написал в 1982-м, за 14 лет до "Игры престолов".

Волшебница Сира Элис стремится узнать секрет превращения в оборотня. Вместе со своим проводником Бойсом отправляется в потерянные земли. Приходится сражаться с демонами и людьми, по сюжету.

Милла Йовович воплотит Сиру, проводника - Дэйв Батиста. Известный по лентам "Стражи галактики" и "007: Спектр".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Украинка в кино: лучшие фильмы, которые стоит увидеть

Режиссером и сценаристом стал англичанин Пол Уильям Скотт Андерсон. Ранее экранизировал игры Mortal Kombat и Resident Evil. Милла Йовович - его жена. Он снимал ее во всех частях "Обители зла" и "Мушкетерах".

По произведениям Джорджа Мартина снимают 2 спин-офа сериала "Игра престолов". Сам Мартин продолжает работу над романом "Ветры зимы" этого цикла. Станет исполнительным продюсером сериала "Знаки дороги" по одноименному фэнтези-роману Роджера Желязны.