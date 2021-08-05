В стоматологической клинике Star Smile зубы покрывают бриллиантами

Привлечь внимание к себе и своей улыбки, можно необычным способом. В этом помогут скайсы. Это трендовые украшения на зубах, которые придумали в США. Там много голливудских звезд ними подчеркивают неординарность внешности. Эти украшения бывают в круглой форме или фигурные. Чтобы они долго радовали, а установка не навредила зубам, лучше выбирать профессиональную стоматологическую клинику.

В студии Star Smile можно выбрать скайс на зуб различных фирм и цветов

Кроме эстетической функции, скайсы могут скрыть неровности, повреждения зуба или эрозию эмали.

Есть секрет визуального восприятия. Если один из зубов немного выступает вперед, можно визуально устранить недостаток, прикрепив украшение к соседнему зубу.

В студии Star Smile можно выбрать скайс на зуб различных фирм и цветов. Все они качественные и не тускнеют, но различаются ценой. Чаще всего используют кристаллы Swarowski – искусственные бриллианты, которые называют фианиты. Их выращивают в лаборатории. Бывают в диаметре не более 2,5 мм и отличаются от обычных страз на одежде или обуви. Они не только сильнее отражают лучи света, но и долговечны. Это сертифицированные материалы, которые поставляют напрямую из Франции. Они не вредят эмали, слизистой оболочке и не провоцируют возникновение кариеса.

Скайсы Swarowski – изысканное украшение, никогда не надоедает. Подходит всем и к любому образу или стилю. Сверкают не хуже бриллиантов и выделяет человека из толпы, лучше голливудской улыбки. Украшения на зубах подчеркивают достоинства и скрывают недостатки.

В студии Star Smile можно выбрать скайс на зуб различных фирм и цветов

Перед тем, как поставить камень на зуб стоит сделать профессиональную чистку зубов в Киеве.

Установка скайса на зуб – быстрая процедура, которая занимает 10 мин. Она включает следующие этапы:

1. Полируют поверхность зуба, чтобы убрать шероховатость.

2. Скайс временно приклеивают на зуб. Его поверхность очищают пастой для обеззараживания и фторирования.

3. Наносят специальный клей и светят светлополимеризующой лампой.

Украшение на зубах будет держатся в пределах шести месяцев-года. Чтобы увеличить этот срок, следует аккуратно пережевывать твердую пищу. Отказаться от сухарей и орехов. Следить за гигиеной полости рта, избегая использования электрической щетки. Также следует систематически проводить профессиональную гигиеническую чистку зубов в стоматологии, чтобы не терять их ухоженный вид. Если не подвергать нагрузке украшенный зуб, то декор может радовать до 5 лет.

После этого стоматолог снимает скайсы, обрабатывает зуб пастой и покрывает лаком на основе фтора. Так он будет здоровым и гладким.

В студии Star Smile можно выбрать скайс на зуб различных фирм и цветов

Скайсы на зубах противопоказаны при наличии на зубе трещин, кариеса или тонкой эмали. Также при воспалении полости рта или десен, аллергии на металлы. Стоит знать, что камни не будут держаться на коронке или при наличии большой пломбы. Особенно, если она от времени уже потемнела.

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