Создали аромат духов, которые пахнут космосом

Аромат состоит из различных нот. Фото: pixabay

Аромат, который пахнет космосом создал американский рэпер Трэвис Скотт вместе со шведским парфюмерным брендом Byredo.

Также представили свечи с идентичным запахом, как и в духов, сообщает Wonderzine.

Коллаборация рэпера Трэвиса Скотта с парфюмированной брендом Byredo получила название Space Rage. Линейка включает духи и свечу, которые, по мнению создателей, имеют аромат космоса. На создание такой продукции рэпера и представителей бренда вдохновили различные космические явления.

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Аромат состоит из различных нот. Верхние - это космическая пыль и частицы антиматерии, а основные - пара атмосферы, темные туманности, звездный свет и сверхновая (звезда, которая непредсказуемо увеличивает масштаб своей светимости в миллиарды раз).

Дизайн свечи и флакона духов также выполнены в "космическом" стиле и фиолетово-небесном цвете. После презентации продукции на официальной странице Byredo в инстаграми продукты сразу появились в продаже.

Производство духов и туалетной воды у большинства ассоциируется с Францией, Италией и другими европейскими странами. Сегодня в Украине продается не только оригинальная парфюмерия от известных брендов, но и духи местного производства, которые заслуживают внимания.