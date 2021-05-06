Семена тыквы ускоряют рост волос на 40%

Семена тыквы помогают быстрее расти волосам. Фото: pixabay

Из-за сочетания генетики и гормонов у мужчин часто выпадают волосы.

Исследователи обнаружили, что масло семян тыквы может ускорить рост волос на 40%, пишет Express.

В эксперименте участвовали 76 мужчин, у которых легкое или умеренное выпадение волос. Ежедневно в течение 24 недель им давали или 400 мг масла семян тыквы, или плацебо.

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Как менялся рост волос оценивали по четырем критериям: стандартизированные клинические фотографии оценивал независимый эксперт; баллы самооценки пациентов; толщина волос на коже головы и количество волос на коже головы.

В группе, принимавшей масло семян тыквы, рост волос увеличился на 40%. Волосы также стали гуще.

"Исследование показывает, что масло семян тыквы может улучшить андрогенетическую алопецию и ее следует рассматривать как альтернативное лечение", - говорят авторы исследования.

Выпадение волос является одной из тех проблем, которая беспокоит больше всего. И во время смены сезонов обостряется. Причин этому много, а на них в свою очередь также влияют определенные факторы. Есть несколько причин выпадения волос и одна из них - гормональный фон.