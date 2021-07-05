Почему утро нужно начинать с прохладного душа

Люди, которые регулярно моются холодной водой, на 29% реже пропускают работу или учебу из-за болезни, согласно исследованию. Фото: pixabay

Холодный душ утром может не только взбодрить.

В этой процедуры есть польза, которая положительно влияет на весь организм, пишет anywellmag.

Сразу начинать с ледяной воды не следует. Надо привыкать постепенно: начинать с горячего и заканчивать холодным душем. Это поможет повыситься защитным свойствам организма.

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Люди, которые регулярно моются холодной водой, на 29% реже пропускают работу или учебу из-за болезни, согласно исследованию. Холодный душ - это хорошая профилактика от простуды, гриппа и других инфекций. Ведь скорость метаболизма увеличивается, так как тело пытается согреться. Это активирует иммунную систему и освобождает больше белых кровяных телец.

Благодаря холодной воде человек меньше будет раздражатся и чаще будет в хорошем настроении. Ведь выделяется гормон норадреналина, который отвечает за борьбу с депрессией.

Горячий душ помогает расслабиться и может облегчить симптомы простуды. Но он имеет негативное влияние на организм, если принимать часто. Частый горячий душ может отразиться на здоровье и состоянии кожи. По словам экспертов, горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные в эпидермисе, то есть внешнем слое кожи человека.