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вторник, 09 марта 2021 16:00

Объяснили, как острые блюда способствуют похудению

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Объяснили, как острые блюда способствуют похудению
Если есть что-то острое, то через жжение процесс еды замедляется. Фото: pixabay

Острые блюда - это один из способов помощи в похудении.

В остром перце, например, есть много капсаицина, который активизирует адреналин, пишет ТОнеТО.

Именно этот гормон повышает возможность организма сжигать калории.

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Если есть что-то острое, то через жжение процесс еды замедляется. Соответственно, человек может остановиться и не есть лишнего.

Также от насыщенного вкуса пищи человек получает удовольствие. То есть тарелка острого овощного рагу принесет больше радости, чем пресное блюдо. В результате не захочется закончить обед десертом или мороженым, чтобы почувствовать себя счастливым.

Много полезных жиров в организме также может оказать негативное влияние на него. Могут возникнуть проблемы со сном, пищеварением и общим самочувствием. Однако употребление слишком большого количества жиров также может привести подобные симптомы. Жиры трудно расщепляются, поэтому дольше бродят в желудке и могут вызвать отрыжку, вздутие живота или газы.

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