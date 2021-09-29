Назвали продукты, чтобы лучше спать осенью

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 585
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1674
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1512
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 450
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2151
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1683
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1386
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
7
7
4
10
&quot;Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи&quot; - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
Мастера показали идеи минималистичного маникюра
Мастера показали идеи минималистичного маникюра
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Самой красивой матерью в Европе стала 40-летняя украинка
Самой красивой матерью в Европе стала 40-летняя украинка
Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей
Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 1836
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 369
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 567
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1845
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3519
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 333
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 11:17

Назвали продукты, чтобы лучше спать осенью

  Комментировать
Назвали продукты, чтобы лучше спать осенью
Полезный для сна продукт - индейка. Фото: pexels

Если осенью началась бессонница, то из-за этого может произойти физическое и психическое истощение.

Есть некоторые полезные продукты, помогающие быстрее заснуть и лучше отдыхать, пишет golos.

Их не стоит есть перед сном, а лучше на ужин. Иначе организму трудно будет их переварить.

Полезный для сна продукт - индейка. Мясо содержит триптофан, обладает мягкими седативными свойствами. Полезна для отдыха и сладкая кукуруза. Из-за высокого содержания мелатонина ее часто рекомендуют есть тем, кто страдает от бессонницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда и какую опасность несет человеку сахарозаменитель

Клюква также богата витамином С и полезна для сна. Хорошо помогает заснуть мускатный орех. Он снижает кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды, и положительно влияет на настроение.

Когда в организме недостаточно йода, это вызывает ряд проблем. Например, у детей плохо развивается мозг. Также психические заболевания, проблемы с холестерином, летаргия, депрессия, усталость и нарушения веса. Избыток йода может привести к гипотиреозу или дефициту гормона щитовидной железы. Важно следить за балансом йода и есть продукты, в которых его много.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали продукты, чтобы лучше спать осенью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Полицейские расстреляли националиста

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 11556
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 6561
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 5940
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 3591
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3357
Красота
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
5
 Просмотров: 900
Метаболизм повышают простыми привычками
Метаболизм повышают простыми привычками Просмотров: 522
Мастера показали идеи минималистичного маникюра
Мастера показали идеи минималистичного маникюра
7
 Просмотров: 648
Неудобная проблема: как побороть неприятный запах ног
Неудобная проблема: как побороть неприятный запах ног Просмотров: 540
В каких продуктах найти необходимый йод
В каких продуктах найти необходимый йод Просмотров: 468
Больше всего комментируют
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
1
Назвали основные преимущества брака
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
Голосов: 120
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть