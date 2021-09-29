Назвали продукты, чтобы лучше спать осенью

Полезный для сна продукт - индейка. Фото: pexels

Если осенью началась бессонница, то из-за этого может произойти физическое и психическое истощение.

Есть некоторые полезные продукты, помогающие быстрее заснуть и лучше отдыхать, пишет golos.

Их не стоит есть перед сном, а лучше на ужин. Иначе организму трудно будет их переварить.

Полезный для сна продукт - индейка. Мясо содержит триптофан, обладает мягкими седативными свойствами. Полезна для отдыха и сладкая кукуруза. Из-за высокого содержания мелатонина ее часто рекомендуют есть тем, кто страдает от бессонницы.

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Клюква также богата витамином С и полезна для сна. Хорошо помогает заснуть мускатный орех. Он снижает кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды, и положительно влияет на настроение.

Когда в организме недостаточно йода, это вызывает ряд проблем. Например, у детей плохо развивается мозг. Также психические заболевания, проблемы с холестерином, летаргия, депрессия, усталость и нарушения веса. Избыток йода может привести к гипотиреозу или дефициту гормона щитовидной железы. Важно следить за балансом йода и есть продукты, в которых его много.