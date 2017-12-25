Красавица и медведь – самая оригинальная фотосессия из занятий йогой

Автор: Stefanie Millinger Стефани Миллингер вместе с медведем занимается йогой

Австралийка Стефани Миллингер снялась в оригинальной фотосессии. На снимках девушка занимается йогой вместе с медведем по кличке Стефан. Свирепое животное согласилось на съемку в обмен на свои любимые лакомства.

Акробатка вошла в финал немецкого шоу талантов "Das Supertalent". Ежедневно она уделяет тренировкам по несколько часов. О своих успехах отчитывается в социальных сетях. За ее снимками в Instagram следит более 17 тыс. подписчиков. Смотрите фото из занятий йоги красавицы и медведя.

Фото: Stefanie Millinger

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Instagram модели и фотографа с ником Nude Yoga Girl имеет чрезвычайную популярность у пользователей сети. Голая пластичная девушка демонстрирует гибкость своего тела и вдохновляет людей всего мира заниматься йогой.