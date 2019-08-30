Какой педикюр будет в моде осенью

Фото: vogue.ua.

В этом сезоне в тренде педикюр без покрытия, синий, сливочный крем и ягоды.

Одним из трендов является отсутствие покрытия. Это дает ощущение голых ступней.

Глубокий индиго можно обувать под босоножки в тон и бежевых.

Кремовые оттенки можно сочетать с любой обувью, рассказывает vogue.uа.

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Покрытие точно в тон обуви - часто используют звезды.

Черный остается всегда в тренде.

Полупрозрачный лак можно носить с союзе с босоножками на высоких каблуках.

Относительно маникюра, сочетанием бежево-розовой основы и контрастного белого кончика ногтя, без преувеличения можно назвать самым популярным покрытием в нулевых, которое после нескольких лет забвения возвращается. Одними из первых о нем вспомнили сестры Хадид, которые вместе со своими стилистами постоянно ностальгируют то за 1990-й, то за эпохой миллениума.