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пятница, 28 мая 2021 17:31

Какое мясо не стоит есть женщинам

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Какое мясо не стоит есть женщинам
Результаты показали, если есть много красного мяса, то риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и деменции. Фото: pixabay

Красное мясо не стоит есть немеренно. Специалисты рекомендуют употреблять не более 500 г продукта в неделю.

Новое исследование показало, что больше всего мясо вредит женщинам, пишет lifekorea.

Ученые в течение 20 лет анализировали медкарты около 100 тыс. женщин после 50 лет. Более 7,5 тыс. пациенток умерли от онкозаболеваний, 7 тыс. - от проблем с сердцем.

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Исследователи заметили связь между болезнями и белками, которыми питались люди. Оказалось, что женщины, которые употребляют белки из растительных продуктов, болели на 9% реже. Пришли к выводу: если есть много красного мяса, то есть риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и деменции.

Если есть не более 500 г приготовленного красного мяса в неделю, то можно избежать повышения риска развития онкопатологии. При этом от обработанных мясных продуктов лучше отказаться.

Чтобы работа желудка улучшилась, стоит есть больше авокадо. Этот продукт также помогает терять вес. На 100 г плода приходится 214 калорий. Также авокадо содержит много клетчатки, которая способствует нормальной работе желудка и кишечника, ускорению метаболизма, поддержанию хорошего гормонального фона.

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