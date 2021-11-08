Как выбрать уходовую косметику: отвечает Лазерхауз Косметикс

Сложно найти женщину, которая бы не стремилась к здоровой, молодой и красивой коже. Также всё больше мужчин уделяют время не только гигиене, но и эстетической составляющей. При этом ассортимент уходовых средств сегодня настолько обширный, что можно потратить многие часы своей жизни, выбирая подходящий крем или лосьон. Именно поэтому вопрос, как выбирать уходовую косметику становится всё более актуальным.

Мы поговорили со специалистами интернет-магазина Лазерхауз Косметикс, который является официальным поставщиком многих профессиональных косметических брендов в Украине, чтобы узнать, как всё-таки нужно подбирать себе средства для ухода за кожей.

Для базового ухода вовсе не обязательно приобретать средства исключительно из одной линейки

С чего начать?

Прежде всего стоит определить тип вашей кожи и выяснить её состояние. Условно косметологи и дерматологи всего мира делят кожу на четыре основных типа: сухая, комбинированная, жирная и нормальная.

Помимо этого, вне зависимости от типа (это не касается разве что нормальной кожи — но, честно говоря, она встречается довольно редко) вы можете быть обладателем чувствительной, проблемной или обезвоженной кожи. С этими состояниями может в определённый момент столкнуться любой, поэтому важно объективно оценивать себя. Даже жирная кожа может в какой-то период оказаться обезвоженной.

Чтобы точно определиться с направлением ухода не лишним будет обратиться за консультацией к профессионалам. С этим вам с удовольствием помогут специалисты центров Лазерхауз.

Для базового ухода вовсе не обязательно приобретать средства исключительно из одной линейки

Какая косметика должна быть у каждого?

Существует понятие "базовый уход", который необходим даже самой идеальной и беспроблемной коже. Базовые средства призваны поддерживать её в хорошем состоянии и защищать от вредного воздействия окружающей среды.

К базовым продуктам, которые нужны нам ежедневно, относятся: средство для умывания, увлажняющий крем и солнцезащитное средство. Солнцезащитный крем обязателен в дни, когда UV-индекс равен 3 и выше. Узнать этот показатель сегодня можно в любом приложении погоды на смартфоне. В наших широтах это период с мая по октябрь. Но не лишним будет использовать солнцезащиту и в не сезон, просто с меньшим индексом SPF.

Для базового ухода вовсе не обязательно приобретать средства исключительно из одной линейки

Как подбирать косметику для решения конкретных проблем?

Многие эстетические проблемы, такие как высыпания, потеря упругости, первые возрастные изменения или шелушения можно легко решить в домашних условиях. Подбор средств в таком случае тоже не составляет большого труда — достаточно просто внимательно прочесть описание и проверить состав на наличие аллергенов и отдушек, если вы обладаете чувствительной кожей.

Более серьезные проблемы, например, глубокие морщины, гиперпигментация, розацеа или акне требуют более основательного подхода, поэтому перед приобретением уходовых средств рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Должна ли вся косметика быть от одного бренда?

Для базового ухода вовсе не обязательно приобретать средства исключительно из одной линейки. Иногда советы покупки только всей серии целиком для получения нужного эффекта — не более, чем маркетинговый ход.

Однако когда речь идёт о серьёзной космецевтике с высокой концентрацией активных ингредиентов, то для лучшего результата, а также ради вашей безопасности (ведь для таких продуктов очень важна совместимость между собой), следует придерживаться советов вашего косметолога по использованию средств из одной линейки.