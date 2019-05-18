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воскресенье, 19 мая 2019 05:28

Как ухаживать за собой - советы Деми Мур

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Как ухаживать за собой - советы Деми Мур
Секрет молодости актрисы заключается в правильно подобранном уходе за кожей тела, лица и волосами, ежедневные тренировки и правильное питание

Чтобы всегда выглядеть хорошо Деми Мур советует соблюдать диету, правильно ухаживать за волосами и нетрадиционной медицины.

Каждое утро нужно делать тонизирующий коктейль, в который входит вода, лимонный сок, кленовый сироп и кайенский перец. Он улучшает пищеварение, выводит токсины и шлаки из организма.

Актриса считает, что нужно лечиться пиявками. Гирудотерапию считает очень полезной, ведь пиявки прекрасно очищают кровь.

Косметику стоит использовать без ароматизаторов. Если правильно ухаживать за кожей лица, не нужно будет использовать декоративную косметику, рассказывает lady.tochka.net.

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Если все же использовать косметику - следует выбирать теплые и нейтральные оттенки.

Не нужно пользоваться горячими приборами. Лучше сушить волосы естественным путем, чтобы сохранить здоровье и густоту локонов. Также необходимо подобрать качественный шампунь и увлажняющее маска для кончиков волос.

У Деми Мур является философское отношение к красоте. Когда мы скорбим, злимся, расстраиваемся или чувствуем боль, то стареем - эти эмоции плохо сказываются на нашей коже - просто нужно меньше думать негативно.

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