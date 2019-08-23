Как подобрать стрижку, чтобы выглядеть моложе

Фото: u-f.ru

Для того, чтобы выглядеть моложе стоит делать хвост, стрижку боб, объем от корней и асимметричные прически.

Локоны можно делать, если есть среднее или длинные волосы.

Короткая стрижка всегда обманывает возраст. Кроме того, можно сделать объем от корней.

Асимметричная стрижка на короткие волосы подходит всем. Небрежные и асимметричные линии в прическе обладают омолаживающим эффектом, рассказывает u-f.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Cинці під очима - як позбутися

Хвост подчеркивает линию шеи. Его следует делать неопрятным.

Боб и каре всегда имели амолаживающий эффект.

Длинная челка взимает недостатки и подчеркивает лучшие моменты.

Текстурные каре делает человека стройнее. Главное правильно выбрать длину.

Велик кудри делают лиц худее, красивее и романтичнее.

Осенью также в моду придут короткие стрижки, такие как каре и боб.