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суббота, 24 августа 2019 05:28

Как подобрать стрижку, чтобы выглядеть моложе
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Модные женские стрижки, которые молодят и стройнят — это первые помощники для женщин
Фото: u-f.ru
Модные женские стрижки, которые молодят и стройнят — это первые помощники для женщин
Модные женские стрижки, которые молодят и стройнят — это первые помощники для женщин
Модные женские стрижки, которые молодят и стройнят — это первые помощники для женщин
Модные женские стрижки, которые молодят и стройнят — это первые помощники для женщин

Для того, чтобы выглядеть моложе стоит делать хвост, стрижку боб, объем от корней и асимметричные прически.

Локоны можно делать, если есть среднее или длинные волосы.

Короткая стрижка всегда обманывает возраст. Кроме того, можно сделать объем от корней.

Асимметричная стрижка на короткие волосы подходит всем. Небрежные и асимметричные линии в прическе обладают омолаживающим эффектом, рассказывает u-f.ru.

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Хвост подчеркивает линию шеи. Его следует делать неопрятным.

Боб и каре всегда имели амолаживающий эффект.

Длинная челка взимает недостатки и подчеркивает лучшие моменты.

Текстурные каре делает человека стройнее. Главное правильно выбрать длину.

Велик кудри делают лиц худее, красивее и романтичнее.

Осенью также в моду придут короткие стрижки, такие как каре и боб.

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