Как подготовиться к визиту к парикмахеру

Не всем подходит один парикмахер. Для каждого индивидуально

Для того, чтобы иметь красивые волосы нужно правильно ухаживать, подобрать индивидуальные средства и не менять резко имидж.

Не стрижет кончики очень часто, нужно просто правильно ухаживать. Парикмахерам это выгодно.

Если же желание иметь прическу как у звезды, стоит смотреть на структуру волос и подбирать подобную.

Важный фактор - натуральный цвет волос, идентичный вашему, рассказывает u-f.ru.

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Меняйте имидж постепенно, ведь если это не подойдет или парикмахер сделает ошибку трудно восстановить.

Не верьте тому парикмахера, кто пообещает вам кардинальное изменение цвета волос за одно окрашивание.

Всегда желанный результат показывайте на фото.

Никогда не доверяйте прическу тому человеку, который не внушает вам доверия.

Не нужно просто говорить, что вам хочется прическу как у Милы Йовович. Во-первых, звезд стригут мастера высшего класса, а не мастера из обычных салонов. Во-вторых, прическа, которая украсила Милу Йовович, может вас элементарно исказить. В-третьих, звезды так часто меняют свой вид, что вы просто можете иметь в виду различные стрижки.