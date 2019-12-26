Как перестать бегать ночью к холодильнику

Ужинать надо за 3-4 часа до сна. Фото: kordon.in.ua

Своевременный ужин и ванна с эфирными маслами поможет забыть о ночном перекусе.

Ужин должен быть своевременной и с десертом. Это позволит не ходить в холодильниками ночью. Как отвыкнуть от поздних перекусов, пишет newsyou.info.



Ранняя вечерняя трапеза необходима для полноценного пищеварения. Поужинать нужно за 3-4 часа до сна, чтобы пища успела усвоиться.

На ночь следует почистить зубы или бросить мятный леденец. Он содержит минимум калорий, но в то же время является сладким продуктом, поэтому в мозг поступит сигнал о насыщении.

Чаще всего люди переедают по вечерам из-за стрессов на работе или конфликтов в семье. Лучший способ борьбы со стрессом - горячая пахнущая ванна. Учеными доказано, что сладкие запахи утоляют аппетит и голод.

Вечером после работы все бегут на кухню готовить ужин, есть, а потом отправляются на диван. Так к выходным накапливается масса дел по дому. Диетологи же рекомендуют поужинать после работы и принять за уборку своего жилища. Физическая активность сжигает калории, после уборки вам вряд ли захочется есть. Если не наброситесь второй раз за вечер на пищу, утром на весах будет минус несколько сотен граммов.

Диетологи выяснили, что грецкий орех возвращает стройную талию и чрезвычайно эффективен в борьбе с лишними килограммами.