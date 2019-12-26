Как перестать бегать ночью к холодильнику

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
1 Просмотров: 1170
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 450
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2403
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 963
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1458
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1035
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 702
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3942
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 180
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7119
Фото
Все фото
19
8
14
6
10
Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства
Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства
Королевская роскошь: показали лучшие наряды Меган Маркл в 2019-м
Королевская роскошь: показали лучшие наряды Меган Маркл в 2019-м
Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы
Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы
Загорелая топ-модель показала коллекцию сексуального белья кружевной
Загорелая топ-модель показала коллекцию сексуального белья кружевной
Новый бьюти-тренд - татуировки на ушах
Новый бьюти-тренд - татуировки на ушах
Видео
Все видео
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2403
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 702
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1125
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1206
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3564
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 585
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
среда, 01 января 2020 05:25

Как перестать бегать ночью к холодильнику

  Комментировать
Как перестать бегать ночью к холодильнику
Ужинать надо за 3-4 часа до сна. Фото: kordon.in.ua

Своевременный ужин и ванна с эфирными маслами поможет забыть о ночном перекусе.

Ужин должен быть своевременной и с десертом. Это позволит не ходить в холодильниками ночью. Как отвыкнуть от поздних перекусов, пишет newsyou.info.

Ранняя вечерняя трапеза необходима для полноценного пищеварения. Поужинать нужно за 3-4 часа до сна, чтобы пища успела усвоиться.

На ночь следует почистить зубы или бросить мятный леденец. Он содержит минимум калорий, но в то же время является сладким продуктом, поэтому в мозг поступит сигнал о насыщении.

Чаще всего люди переедают по вечерам из-за стрессов на работе или конфликтов в семье. Лучший способ борьбы со стрессом - горячая пахнущая ванна. Учеными доказано, что сладкие запахи утоляют аппетит и голод.

Вечером после работы все бегут на кухню готовить ужин, есть, а потом отправляются на диван. Так к выходным накапливается масса дел по дому. Диетологи же рекомендуют поужинать после работы и принять за уборку своего жилища. Физическая активность сжигает калории, после уборки вам вряд ли захочется есть. Если не наброситесь второй раз за вечер на пищу, утром на весах будет минус несколько сотен граммов.

Диетологи выяснили, что грецкий орех возвращает стройную талию и чрезвычайно эффективен в борьбе с лишними килограммами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как перестать бегать ночью к холодильнику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 30673
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
5
 Просмотров: 5751
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
 Просмотров: 5490
Что известно о 12 военных, которых вернули из плена
Что известно о 12 военных, которых вернули из плена
15
 Просмотров: 4968
Хирург случайно сжег пациентку во время операции
Хирург случайно сжег пациентку во время операции Просмотров: 3879
Красота
Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства
Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства
19
 Просмотров: 297
Королевская роскошь: показали лучшие наряды Меган Маркл в 2019-м
Королевская роскошь: показали лучшие наряды Меган Маркл в 2019-м
8
 Просмотров: 7470
4 мифа о ринопластике, о которых пора забыть
4 мифа о ринопластике, о которых пора забыть Просмотров: 999
Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности
Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности Просмотров: 2214
Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы
Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы
14
 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
5
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
3
США вступились за Польшу перед Путиным
3
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
2
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
Голосов: 530
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua