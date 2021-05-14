Блонд - самое модное окрашивание сезона: как сохранить цвет

Есть некоторые приемы, которые помогут сохранить роскошный цвет волос без желтизны. Фото: pixabay

В этом сезоне наиболее модно красить волосы в блонд.

Но ухаживать за таким оттенком бывает трудно, чтобы он был сияющим, пишет Cosmopolitan.

Есть некоторые приемы, которые помогут сохранить роскошный цвет волос без желтизны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семена тыквы ускоряют рост волос на 40%

Один из них - использовать специальные средства для окрашенных волос. Это важно сразу в первые недели после окрашивания. Так цвет сможет лучше укрепиться. Со временем можно поочередно использовать привычные шампуни и кондиционеры.

Также стоит применять тоники, особенно оттеночные. Они эффективно нейтрализуют желтизну и способствуют устойчивости холодного тона блонда.

Необходимо заботиться о состоянии волос. После окрашивания волосы могут стать сухими и пористыми. Чтобы вернуть здоровый блеск, можно использовать различные средства для ухода: восстановительные и увлажняющие маски, сыворотки, масла и муссы.

Обязательный элемент - термозащита. Освещенные волосы более склонны к травмированию термоприборами. Перед использованием фена или выпрямителя следует наносить на локоны термозащиту.

Масло используют перед тем, как идти в бассейн. Ведь вода содержит хлорку и другие вещества, которые могут освещенные белокурые волосы превратить в пряди со зеленым оттенком.

Серьезные болезни, возраст и стресс могут вызвать выпадение волос. Впрочем, можно добиться того, чтобы они росли и были густыми не только летом, как это преимущественно бывает. В этом случае надо сосредоточиться на организме в целом, а не только его части.