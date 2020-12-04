Белые пятна на ногтях: как бороться и есть ли опасность

Появлению белых пятен могут способствовать и различные травмы пальцев, ушибы. Фото: pixabay

Белые пятна на ногтях - это нечто иное, как расслоение ногтевой пластины.

В самой структуре ногтя образуются микроскопические частицы воздуха, что и предоставляет отдельным участкам белый цвет, пишет издание "Мама".

Причины появления белых пятен могут быть разными. Чаще всего это неправильное питание, отсутствие необходимых витаминов и других веществ. Таким образом организм пытается сообщить, что с ним не все в порядке, и надо менять привычный рацион. Другой причиной может быть грибковая инфекция. В этом случае необходима консультация дерматолога.

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Появлению белых пятен могут способствовать и различные травмы пальцев, ушибы. Иногда во время небрежно проведенной маникюрной процедуры случается сильно придавить кутикулу, и тогда возможно изменение пигментации и появление белого пятна. Такое пятно сойдет вместе с ногтем по мере отрастания последнего.

Еще одна причина возникновения таких следов - детский и переходный возраст. У детей и подростков белые пятна встречаются гораздо чаще, чем у взрослых людей. Это объясняется тем, что в этом возрасте в организме происходят бурные физиологические процессы и недостаток каких-либо микроэлементов и питательных веществ встречается повсеместно. Когда пора юности остается позади и гормональный фон стабилизируется, белые пятна чаще всего исчезают сами собой.

Чтобы устранить белые пятна, улучшить состояние ногтей помогут регулярные горячие ванны, в которые добавлено эфирные масла. Это улучшит циркуляцию крови и ногти получат приток кислорода. Эффективным методом является прием витаминов и микроэлементов. Конечно же, нужно обратить внимание на питание: убрать вредные химические продукты и освободить место для круп, фруктов, овощей и натуральных соков. И надо по возможности оберегать себя от стрессов. Тогда никакие белые пятна не смогут испортить красоту ухоженных женских ногтей.

Несколько сезонов подряд в тренде нюдовое покрытие ногтей, которое выглядит естественно. К нюдовим оттенкам гель-лака можно отнести бежевый, молочный, розовый и кофейный, пишет "Уніан".Нюдовий цвет не сливается с кожей, он оттеняет ее. Такое покрытие будет актуально в любом времени года и на любом мероприятии. Еще один его плюс в том, что при отрастании свободного края, не будет резкого перехода.