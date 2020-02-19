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среда, 19 февраля 2020 08:58

Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
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Зерновоз КрАЗ-6511С4 оборудован самосвальной зерновозной платформой объемом 35 кубометров
Зерновоз КрАЗ-6511С4 оборудован самосвальной зерновозной платформой объемом 35 кубометров
Зерновоз КрАЗ-6511С4 оборудован самосвальной зерновозной платформой объемом 35 кубометров
Зерновоз КрАЗ-6511С4 оборудован самосвальной зерновозной платформой объемом 35 кубометров

Автомобиль-зерновоз КрАЗ-6511С4 колесной формулы 6х4 грузоподъемностью 20 тонн получит ООО "Кононовський элеватор" группы "Кернел".

Автомобиль укомплектован двигателем Евро-5 с турбонаддувом мощностью 430 л.с .; механической 9-ступенчатой ​​коробкой передач; оборудован самосвальной зерновозной платформой объемом 35 куб. м.

Платформа состоит из двух бортов, нижнего - открывающийся сверху вниз для выгрузки зерновых. И верхнего - открывается снизу-вверх - для выгрузки силоса, навоза, свеклы, соломы, кукурузы в початках.

Надежную защиту и сохранность груза в различных погодных условиях обеспечивает тент, оборудован механизмами для развертывания и свертывания. Есть пневмо-электро и гидравлические выводы под прицеп и сцепное устройство.

Этот тип кузовов предназначен для перевозок зерна и других сельскохозяйственных грузов. Может использоваться на автомобилях без прицепа и в составе автопоезда.

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Кабина имеет высокие эргономические показатели: сидение на пневмоподвеске, рулевая колонка регулируемая, электростеклоподъемники, функциональная панель приборов, автомагнитола, спальное место. Это обеспечивает максимальный комфорт водителю.

Агрохолдинг Kernel Group - один из крупнейших экспортеров агропромышленной продукции в Украине. Обладает частной сетью элеваторов.

ЧАО "АвтоКрАЗ" рассматривает агропромышленный комплекс как один из самых перспективных и динамичных в стране, который нуждается в современной эффективной технике для повышения доходности. Завод "КрАЗ" серийной продукцией и новыми моделями способен удовлетворить спрос аграрной отрасли.

Cамосвалы-зерновозы КрАЗ-6511С4-500 и КрАЗ-5401С2-500 внесены в Перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет государственного бюджета.

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