Зеленский внесет законопроект, который порадует "евробляхеров"

Президент Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании Верховной Рады.
Пресс-служба главы государства сообщила о этом 21 августа по итогам совещания в Мининфраструктуры по вопросу растаможки евроблях.
В совещании приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов и заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
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Во время совещания с представителями автомобилистов стороны достигли взаимопонимания в вопросе решения проблемы нерастаможенных автомобилей.
Ранее Верховная Рада Украины отсрочила штрафы за необоснованное управления нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019-му.
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