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среда, 21 августа 2019 19:18

Зеленский внесет законопроект, который порадует "евробляхеров"

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Зеленский внесет законопроект, который порадует &quot;евробляхеров&quot;
Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов. Фото: "Эспрессо"

Президент Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании Верховной Рады.

Пресс-служба главы государства сообщила о этом 21 августа по итогам совещания в Мининфраструктуры по вопросу растаможки евроблях.

В совещании приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов и заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

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Во время совещания с представителями автомобилистов стороны достигли взаимопонимания в вопросе решения проблемы нерастаможенных автомобилей.

Ранее Верховная Рада Украины отсрочила штрафы за необоснованное управления нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019-му.

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Дата
21
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