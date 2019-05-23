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четверг, 23 мая 2019 17:13

Зеленский, стиль гангстеров и группа "Нумер 482" - презентовали "Ретрофест"
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На Ретрофесте будут застолья на 30 метров, ретродефиле и старинные автомобили
Фото: РетроФест
На Ретрофесте будут застолья на 30 метров, ретродефиле и старинные автомобили
На Ретрофесте будут застолья на 30 метров, ретродефиле и старинные автомобили
На Ретрофесте будут застолья на 30 метров, ретродефиле и старинные автомобили
На Ретрофесте будут застолья на 30 метров, ретродефиле и старинные автомобили

Во вторые выходные июня Каменец-Подольский станет местом встречи разных стилей, эпох и близких людей. Неподалеку от старинной крепости съедутся десятки ретроавтомобилей, приедут лучшие дизайнеры и дадут свои концерты яркие украинские группы. Об этом сегодня рассказали организаторы "Ретрофест" на презентации в "Украинском новостях".

Перебои с электричеством не только не помешали оргкомитету познакомить с фестивалем, но и подтвердили его статус наиболее яркого и стильного. Даже при отсутствии света в зале все желающие почувствовали невероятный заряд позитива и фестивальной атмосферы. Началось знакомство с "Ретрофестом" с выступления мима Ксении Гузь под дружный смех гостей, журналистов и друзей фестиваля. При этом на столе у ​​членов оргкомитета были куклы в ретроодежде і большая металлическая модель желтого Citroen 2CV.

"Это особое авто, - показывает на него основательница и организатор фестиваля Елена Дика. - Его мне подарили коллеги. А во время фестиваля именно такой, как его в народе называют "гадкий утенок", первым приехал на наше мероприятие. С тех пор этот Citroen и есть символом "Ретрофеста".

Блеск хрома на старинных автомобилях и своеобразный шум двигателей - это то, что каждый раз является неотъемлемой частью симфонии красоты и стиля фестиваля. Именно ретроавтомобили обычно начинают мероприятие с парада городом. Затем из них формируют статическую выставку, а на следующий день эти же машины берут участие в ралли "От крепости к крепости".

"Так будет и в этот раз. Колонна красивых старинных машин проедет до Подольского государственного технического-аграрного университета и вернется обратно в центр старого города. Не случайно мы выбрали важной точкой маршрута это учебное заведение. Оно всегда поддерживалр "Ретрофест", - говорит организатор. - Впервые в Каменца-Подольского приедет единственный в Украине американский автомобиль De Soto 1939 года. Такая машина была у мультипликатора Уолта Диснея. Экипаж - Сергей Зайцев из Киева и кондитер Тетя Клава из Харькова будут участвовать в ретро-ралли и конкурсе Элеганции экипажей. А еще Тетя Клава продемонстрирует 10 ретрообразов, подготовленных именно для нашего праздника и привезет праздничный авторский торт на семейный ужин".

Похоже, во время проведения фестиваля в Каменец-Подольском можно будет увидеть полную картину довоенного транспорта. Ведь пообещал приехать солидный Horch 951 1937 года. Таким автомобилем возили выше немецкое руководство во времена правления Гитлера. Из Одессы своим ходом ожидается еще один "немец" этого же года выпуска - Mercedes-Benz 170. Его владелец считает, что столько бы лет машине не было, она должна ездить.

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"В этом году тема нашего фестиваля -"Большая АВТО7-я" встречается на "Ретрофест", - говорит режиссер фестиваля Наталья Миединова. - Поэтому мы делаем все, чтобы было интересно и комфортно всем членам семьи. Создаем локацию, где все могут поиграть в игры, которые сейчас стали ретрозабавкамы - домино, квадрат, шахматы и т.п".

Для самых маленьких состоится показ #RetroKidsShow - дети будут дефилировать на специальном подиуме в роскошных ретро-платьях и классических костюмах с бабочками.

"Самому маленькому участнику - всего полтора года, - говорит Мari Simmon, куратор #RetroKidsShow и # МойСтильнийДруг. - В этом показе примут участие талантливые и уникальные дети. Также малыши смогут себя проявить в конкурсе "Стильная кукла". Они самостоятельно спроектируют и сошьют одежду для любимой игрушки.

В каждой семье есть четвероногий любимец, который не может остаться один дома, когда вся семья едет на "Ретрофест" развлекаться. Поэтому в этом году мы предложили взять своего друга, стильно одеть его и показать как выглядит настоящая ретросемья на большом ретрофестивале - впервые проведем конкурс для домашних любимцев - #МойСтильнийДруг. К участию допускаем всех животных ".

Пожилые люди также дважды участвовать в дефиле - сначала в одежде ретро, ​​а затем в современной одежде. Будет возможность сравнить, как меняется восприятие человека после изменения его стиля.

На мероприятии можно будет увидеть всю палитру стилей одежды ХХ века. Пройдут показы двадцатых годов, богемной геометрии тридцатых, изобретательности сороковых, женственных пятидесятых, смелых шестидесятых и разнообразную палитру семидесятых годов

"Любой на фестивале сможет примерить ретрообраз и почувствовать себя в той или иной эпохе. Для людей, которые спонтанно решат примерить старинный наряд, будет работать ретролавка", - говорит дизайнер Мария Кваченко.

Мощный музыкальный музыкальный поток зададут музыканты групп "Нумер 482", "Что такое" и певица Мариетта Вейс, именно ее голосом звучит фестивальный хит. Зажигательные хиты с главной сцены фестиваля не оставят никого равнодушными. Исполнители "Нумер 428" обещают музыкальные сюрпризы и особое исполнение своих хитов.

"Песню "Доброе утро, Украина" выполним в стиле так называемого одесского ретро. Также будет звучать наша традиционная песня "Прощание с морем", - рассказывает хедлайнер группы Владимир Кириченко. - Новым нашим проектом будет диджей-сет от нашей группы с живым исполнением партии барабанов".

Приподнятое настроение, море юмора и качественную музыку обещают участники группы "Что такое?".

"Мы уже готовы к фестивалю. Между выступлениями будем жить в палатке возле крепости", - говорит лидер группы и руководитель дома культуры села Иванковичи Александр Зеленский.

Атмосфера семейного праздника была бы неполной без настоящего украинского застолья. Именно его организуют в первый день фестиваля. Каждый из гостей праздника сможет принести свои гостинцы к столу длиной около 30 метров и разделить трапезу с теплой беседой с близкими людьми. На ценителей кулинарного мастерства ждет конкурс "Бабушкин рецепт блинов", где каждый сможет продемонстрировать любимый способ приготовления блюда.

До встречи 7-9 июня на "Ретрофесте"! Не теряйте шанс начать лето стильно в атмосфере старинного города!

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