ЗАЗ начал изготавливать новые автомобили

Автомобили будут делать по заказу компании "Нью Арк Украина".
Запорожский автомобилестроительный завод начал производство автомобилей специального назначения для выполнения функций мобильного офиса, передает "Интерфакс-Украина".
"Уже реализована пилотная партия таких спецмашина - 16 единиц. Ожидаем, что в 2020 году объем заказа этой техники составит около 100 автомобилей. Сейчас подобную технику на рынке Украины не предлагает никто", - сообщил пресс-секретарь корпорации Дмитрий Скляренко.
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Автомобиль оснастили дизельным силовым агрегатом мощностью 125 кВт. Его изготовят на базе автомобильного шасси Sinotruk. Сейчас стоимость и другие характеристики машины - неизвестны.
Sinotruk - китайская госкорпорация, один из ведущих в этой стране производителей грузовой и спецтехники.
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