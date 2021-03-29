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понедельник, 29 марта 2021 12:26

Заметили уникальный суперкар стоимостью 9 млн грн

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Заметили уникальный суперкар стоимостью 9 млн грн
Заметили уникальный суперкар стоимостью 9 млн грн фото: vehicles.exclusive

В Киеве на одной из парковок зафиксировали роскошный суперкар Ferrari F12 Berlinetta. В среднем цена нового купе составит минимум € 274 тыс., примерно 9 млн грн.

Авто может разогнаться до 340 км/ч, передает Auto 24.

Суперкар ярко-красного цвета стоял на парковке, выделяясь на фоне других машин. Соответствующую фотографию опубликовали в Instagram.

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Авто имеет атмосферный 12-цилиндровый 6,3-литровый двигатель, развивающий мощность 740 лошадиных сил и 690 Hm тяги. В паре с роботизированной трансмиссией он позволяет автомобилю разгоняться до 100 км за 3,1 с. Отметку в 200 км/ч авто достигает всего за 8,5 с. Его максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Британская компания Bentley расширила линию купе Continental новой версией GT Speed.

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