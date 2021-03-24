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среда, 24 марта 2021 17:08

Bentley Continental получил топовую версию
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Bentley Continental получил топовую версию
Фото: bentleymedia.com
Bentley Continental получил топовую версию
Bentley Continental получил топовую версию
Bentley Continental получил топовую версию
Bentley Continental получил топовую версию

Британская компания Bentley расширила линию купе Continental новой версией GT Speed.

Автомобиль получил в свое распоряжение полноуправляемое шасси, сообщает пресс-служба компании.

GT Speed ​​стал первым автомобилем Bentley с электронно управляемой блокировкой заднего дифференциала eLSD.

Авто получило турбированный двигатель W12 объемом 6 л. Его мощность увеличили с 635 до 659 л. с., а крутящий момент сохранился без изменений и достигает значительной величины в 900 Нм. В паре с ним работает перенастроенная 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.

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Новинка отличается элементами декора, черной решеткой облицовки радиатора, задним спойлером и 22-дюймовыми дисками.

Bentley Continental GT Speed ​​способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость достигает 335 км/ч.

Официальные дилеры ожидают новинку летом.

1 апреля японская компания Mitsubishi будет продавать автомобили на аукционе.

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