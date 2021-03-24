Bentley Continental получил топовую версию

Британская компания Bentley расширила линию купе Continental новой версией GT Speed.
Автомобиль получил в свое распоряжение полноуправляемое шасси, сообщает пресс-служба компании.
GT Speed стал первым автомобилем Bentley с электронно управляемой блокировкой заднего дифференциала eLSD.
Авто получило турбированный двигатель W12 объемом 6 л. Его мощность увеличили с 635 до 659 л. с., а крутящий момент сохранился без изменений и достигает значительной величины в 900 Нм. В паре с ним работает перенастроенная 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.
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Новинка отличается элементами декора, черной решеткой облицовки радиатора, задним спойлером и 22-дюймовыми дисками.
Bentley Continental GT Speed способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость достигает 335 км/ч.
Официальные дилеры ожидают новинку летом.
1 апреля японская компания Mitsubishi будет продавать автомобили на аукционе.
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