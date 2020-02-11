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вторник, 11 февраля 2020 22:39

За безопасное вождение будут платить деньги
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ТОП 4 причины ДТП в Украине
Фото: Штрафы UA
Статистика ДТП за 2019 год
Работа функции Безопасное вождение

Украинские разработчики - стартап Штрафы UA с участием Министерства инфраструктуры провели релиз приложения, должен снизить количество аварий на дорогах.

Система оценивает стиль, манеру вождения конкретного водителя и мотивирует его улучшать ее. За ответственное поведение водитель получает награду - до 18% кэшбек от суммы страхования.

Сервис запустили 10 января. За месяц им стали пользоваться более 10,5 тыс. человек. По данным сервиса 83% водители превышают безопасную скорость вождения. Также существенной является проблема использования мобильного во время вождения, что в 50% случаев приводит к аварийным ситуациям.

"Приложение Штрафы UA работает с 2016 года. За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Хотя именно для этого она предназначена, - говорит основателя сервиса Штрафы UA Денис Дмитров. - Изучая опыт различных стран мы поняли, что эту проблему можно решить, если предоставить эффективный способ приучить себя заведомо более ответственному управлению. Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Так родилась идея разработать приложение, которое это позволяет формировать легко и удобно".

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Также стартап разработал виджет для городов, который позволяет водителям, которые едут в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в той или иной местности. Например, водители Николаевской области пока оказались наиболее ответственными, так как делают меньше нарушений, чем водители в других городах. Рейтинг сознательного вождения в Николаеве сейчас самый высокий в Украине - 3,9, самый низкий в ​​Волынской области - 2.7.

"Чтобы решить проблему нужно массово приобщиться к формированию осознания, что аварии может не произойти - говорит Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. - Мировая практика показывает, что это возможно достичь благодаря рейтингованию городов и стран. Например, в США для этого используют NHTA (National Highway Traffic Safety Administration). Считаю, что руководители украинских областей и мэры городов должны уделять внимание и следить за рейтингом в своей местности. Таким образом вместе, надеюсь, сможем уменьшить количество аварий к минимуму".

Сейчас приложение работает для IOS платформы, также планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.

Работа функции Безопасное вождение:

1. Загрузка приложения Штрафы UA.
2. Запустить приложение и нажать кнопку Безопасное вождение.
3. Активировать функцию нажав кнопку Начать использования и авторизоваться.
4. Начать поездку в авто, система запускает анализ автоматически в фоне.
5. После завершения поездки система автоматически выполняет завершения и предоставляет рейтинг.
6. Пользователь получает оповещение о результате поездки.

По данным Госкомстата Украины больше всего аварий происходит во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.

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