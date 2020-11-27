Выпустили первый внедорожник для британской королевы

27 ноября 2015 года с конвейера компании Bentley в британском городе Кру сошел первый серийный экземпляр внедорожника Bentayga.
Автомобиль построили на платформе Audi Q7 II. Машину оборудовали полным приводом и бензиновым турбодвигателем объемом 6,0 л мощностью 608 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым "автоматом".
С нуля до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 км/ч.
Внедорожник собрали вручную. На его сооружение ушло около 130 часов.
Кроссовер оборудовали пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами. Bentley также оснастили новейшей электроникой и реактивным рулем.
В оформлении интерьера автомобиля используются высококачественные материалы: полированное дерево и металл. Панель управления машины полностью цифровая и оборудована 18 динамиками с элитной стереосистемой Naim for Bentley. Передние кресла кроссовера оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа.
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Переднюю часть Bentley украшает фирменная прямоугольная решетка радиатора и пара круглых фар.
Первый серийный экземпляр Bentley Bentayga принадлежит королеве Великобритании Елизавете II. Она использует внедорожник для выездов на охоту.
В июле 2020 года компания Bentley представила обновленную версию внедорожника Bentayga. Автопроизводитель полностью изменил экстерьер.
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