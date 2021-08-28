Выносливые и надежные - которые украинские машины закупила Саудовская Аравия

60 украинских машин "Козак-5" отправили в Саудовскую Аравию Фото: avtopogliad.com.ua

Украинские бронированные автомобили "Козак-5" закупила Саудовская Аравия. Об этом сообщил председатель совета директоров НПЦ "Практика", председатель правления ГС "Лига оборонных предприятий Украины" Олег Высоцкий.

Машину уже используют вооруженные силы Украины в войне с росийскими оккупантами на Донбассе. Модель разработала НПЦ "Практика".

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Это уже не первый заказ за границу. В 2021 году "Практика" успешно выполнила заказ на поставку крупной партии адаптированных для местного климата бронемашин "Козак-5" в одну из стран Аравийского полуострова.

Всего в страну прибыло 60 образцов "Козак-5". Все машины оснащены специальными системами для работы в условиях жесткого климата.

ББМ "Козак 5" - универсальный бронированный автомобиль для нужд полиции и подразделений спецопераций типа КОРД. Может перевозить личный состав, "прикрывать броней" во время перестрелок, штурма зданий и тому подобное.

На прошлой неделе на военном параде ко Дню Независимости Украины НПЦ "Практика" представила новые бронеавтомобили "Казак-2М", которые недавно поступили в ВСУ, и БТР "Otaman 8 × 8", выполненный на базе БТР-60/7.