Введут в эксплуатацию водный поезд фото: Aistrom

В Германии введут в эксплуатацию водородный поезд Coradia iLint. Тестирование начнут в мае 2021 года на сети железной дороги Zollernalbbahn, которая расположена на юго-западе страны.

Поезд будет работать на водородных топливных элементах. Он излучает низкий уровень шума и имеет нулевые выбросы, сообщает IWR.

ILint особый своей комбинацией инновационных элементов: чистого преобразования энергии, гибкого накопления энергии в аккумуляторах, а также разумного управления тяговой мощностью и энергией. Поезд разработали для работы на наэлектризованных линиях. Это чистый и устойчивый транспорт, который демонстрирует высокие показатели производительности.

Так, немецкая транспортная компания SWEG подписала соглашение с французской машиностроительной компанией Alstom. Стороны договорились о тестировании поезда в течение 8 месяцев.

Проект тестирования водородного поезда Coradia iLint финансирует Министерство транспорта земли Баден-Вюртемберг. Главная цель испытаний - проверить эффективность поездов, работающих на водородном топливе, и установить, являются ли они альтернативой дизельному транспорта. Кроме того, власть стремится накопить опыт эксплуатации подобной техники.

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