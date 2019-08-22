Вступили в силу штрафы для евроблях

 
Ексклюзивы
1/5
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Просмотров: 441
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1323
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1809
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1755
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2124
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2070
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
3
19
11
3
4
Почалися тести нового покоління Hyundai Tucson
Почалися тести нового покоління Hyundai Tucson
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Lamborghini випустить дві новинки
Lamborghini випустить дві новинки
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Видео
Все видео
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5508
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6858
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 558
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 11:24

Вступили в силу штрафы для евроблях

  Комментировать
Вступили в силу штрафы для евроблях
Штрафы для нерастаможенных автомобилей вступили в силу 22 августа Фото: ТСН

22 августа 2019-го вступают в силу штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств в Украину.

Если водитель превысит срок доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток, заплатит 85 тыс. грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования автомобиля, размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или предусмотрена конфискация транспортного средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский внесет законопроект, который порадует евробляхеров

Аналогичные размеры штрафов введены при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Штраф в размере 85 тыс. грн - за превышение от 20 до 30 суток. Более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования автомобиля - 170 тыс. грн или конфискация.

Если таким автомобилем будет пользоваться другой человек или транспортное средство будут использовать в коммерческих целях, водителю придется заплатить штраф 34 тыс. грн.

Президент Владимир Зеленский внес законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании новоизбранной Верховной Рады. Применение штрафных санкций планируют отложить на 3 месяца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вступили в силу штрафы для евроблях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 39492
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 24417
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 20980
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 20251
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 18909
Авто
Запустили доставку беспилотным автомобилем
Запустили доставку беспилотным автомобилем Просмотров: 9
Почалися тести нового покоління Hyundai Tucson
Почалися тести нового покоління Hyundai Tucson
3
 Просмотров: 1044
Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине
Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине Просмотров: 207
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
19
 Просмотров: 558
Зеленский внесет законопроект, который порадует "евробляхеров"
Зеленский внесет законопроект, который порадует "евробляхеров" Просмотров: 2853
Больше всего комментируют
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Голосов: 12895
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua