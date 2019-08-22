Вступили в силу штрафы для евроблях

Штрафы для нерастаможенных автомобилей вступили в силу 22 августа Фото: ТСН

22 августа 2019-го вступают в силу штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств в Украину.

Если водитель превысит срок доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток, заплатит 85 тыс. грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования автомобиля, размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или предусмотрена конфискация транспортного средства.

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Аналогичные размеры штрафов введены при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Штраф в размере 85 тыс. грн - за превышение от 20 до 30 суток. Более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования автомобиля - 170 тыс. грн или конфискация.

Если таким автомобилем будет пользоваться другой человек или транспортное средство будут использовать в коммерческих целях, водителю придется заплатить штраф 34 тыс. грн.

Президент Владимир Зеленский внес законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании новоизбранной Верховной Рады. Применение штрафных санкций планируют отложить на 3 месяца.