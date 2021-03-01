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понедельник, 01 марта 2021 21:51

Вооруженные силы откажутся от советских внедорожников

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Вооруженные силы откажутся от советских внедорожников
Минобороны ищет, чем заменить УАЗы. Фото: Укринформ

Министерство обороны обновит парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений ВСУ.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что сейчас основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций. Они морально и физически устарели, передает "Цензор.нет".

Модернизацией и выпуском новых моделей этих автомобилей занимается Россия. Поэтому приняли решение о постепенном выводе их из эксплуатации.

"Мы должны сказать: "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. К опытным образцам выдвигается ряд требований - надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний", - отметил Таран.

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Первыми такие автомобили получат подразделения в зоне ООС.

Министерство обороны Украины в ближайшее время объявит общий открытый конкурс по разработке единого армейского внедорожника для Вооруженных сил Украины. Новая отечественная модель имеет вытеснить привычные УАЗы и другие разнообразные машины, которые волонтеры передавали бойцам с 2014 года.

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