Volkswagen Touareg показали на дорожных испытаниях

Немецкий бренд показал тизер модели Touareg третьего поколения.

Видео демонстрирует закамуфлированный внедорожник на испытаниях на дороге и бездорожье. Ролик сняли в Испании, пишет vwdrive.

Автор: motoring

Авто имеет более агрессивные формы, чем его предшественник. Решетка радиатора плавно перетекает в фары. В обработке Touareg используют очень много хрома и полированного металла. Задняя часть выглядит гладкой с горизонтально расположенными задними фонарями.

Технические характеристики, навигации немецкий производитель не разглашает. Вероятно, авто будет иметь сложный набор систем помощи водителю. На кузове автомобиля заметны датчики.

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Внутрь VW Touareg нового поколения обещают поместить самый большой дисплей информационно-развлекательной системы в своем классе.

Официальная премьера Volkswagen Touareg состоится 23 марта нынешнего года в Пекине.

Появились первые фото кабриолета повышенной проходимости Volkswagen T-Roc Convertible. Изображение модели опубликовал дизайнер Клебер Сильва VW T-Roc Convertible на сайте Behance. Кабриолет повышенной проходимости визуально будет похожим на обычный компактный кросс Volkswagen T-Roc. Авто будет мягкий складывающийся верх.