Volkswagen представил новый сверхмощный вездеход

Фото: Volkswagen

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Volkswagen представила вездеход Atlas Cross Sport R.

Автомобиль примет участие в гонках по бездорожью Baja 2020, сообщают в Associated Press.

Сейчас машину не планируют запускать в серийное производство. Ее разрабатывали как прототип исключительно для гонок. Volkswagen создал авто совместно с пилотом VW Таннером Фустом и ветераном гонок Baja Рисом Милленом.

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Atlas Cross Sport R оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который способен развивать мощность 600 л. с. Для оптимизированного баланса производительности и надежности мощность уменьшили до 480 л. с.

Сейчас внедорожник для гонок находится в разработке. Таким образом, Volkswagen не публикует других подробностей о его конструкции. Однако машина станет первым полноприводным авто, который участвует в соревнованиях Baja Class 7.

На автосалоне в Лос-Анджелесе Volkswagen официально представил электрический универсал. Автомобиль может проехать без подзарядок 590 км.