Volkswagen получил "заряженную" версию Polo

Автор: carscoops.com Volkswagen Polo получил новую версию

Концерн Volkswagen представил на автосалоне в Сан-Пауло "заряженную" GTS-модификацию седана Virtus, который продается в Украине под названием Polo. Модель разработали в Бразилии. На местный рынок она выйдет в 2020 году сообщает Carscoops. Новинка получила измененный бампер и радиаторную решетку с узором в виде пчелиных сот. Также машину оснастили светодиодными головными фарами с элементами красного цвета.

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Внутри установлена ​​полностью цифровая приборная панель с красной подсветкой, сиденья с усиленной боковой поддержкой, отделанные тканью и кожей рулевое колесо со скошенным нижним сегментом и педали с алюминиевыми накладками.

GTS-версию построили на модульной платформе MQB-A0. Она будет комплектоваться 1,4-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем TSI с турбонаддувом мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 250 Нм.

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