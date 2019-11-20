Volkswagen показала электрический универсал

Фото: Motor1

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе представили новый концепт-кар ID. Space Vizzion.

Сейчас электромобиль считается концептом, однако вскоре его пустят в серийное производство, сообщает Motor1.

Салон машины отделан материалом AppleSkin. Его получают за счет переработки вторичных материалов и называют "веганской кожей". Вся информация в ID. Space Vizzion Concept отображается на основном дисплее. Кроме этого, представлен и меньший вспомогательный дисплей. Информационно-развлекательные функции, онлайн-сервисы и настройки автомобиля находятся на 15,6-дюймовом сенсорном экране.

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Новинка оснащена аккумуляторной батареей емкостью 82 кВт/ч. Без подзарядки машина способна проехать 483 км. Версия ID Space Vizzion с задним приводом оснащена двигателем мощностью 275 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется за более 5 с. Максимальная скорость составляет 175 км/ч.

В продажу в США ID Space Vizzion поступит в 2022 году. Стоимость электромобиля пока неизвестна.

ID Space Vizzion - это седьмой электрический концепт Volkswagen после хэтчбека ID 3, спорткара ID R, большого и маленького кроссоверов ID Roomzz и ID Crozz, багги ID Buggy, микроавтобуса ID Buzz и, собственно, седана ID Vizzion.