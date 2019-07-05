Volkswagen открыл електрокаршеринг

Компания Volkswagen запустила в Берлине собственный сервис каршеринга электромобилей WeShare. Фото: electrek.co

Компания Volkswagen запустила в Берлине собственный сервис каршеринга электромобилей WeShare.

Сейчас сервис укомплектован 1,5 тыс. машин модели e-Golf. Уже в 2020-м автопарк компании пополнит еще около 500 электромобилей e-up! и ID.3.

Сейчас проект покрывает 150 кв. км столицы Германии и частично пригород. В перспективе - увеличение зоны использования сервиса.

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Стартовая цена проката электромобилей - 0,19 евро за минуту. В сентябре 2019-го стоимость возрастет до 0,29 за 1 евроминуту.

Несмотря на то, что Volkswagen только запустил каршеринг, концерн уже готовится открыть филиалы в других городах. Первый в очереди - Гамбург. Там сервис должен появится в этом году. В 2020-м WeShare планируют открыть в Праге. В чешской столице немцы будут работать со своими партнерами из Skoda. Об этом сообщили на tsn.ua.

Проверить свидетельство о регистрации транспортного средства теперь можно в два клика.