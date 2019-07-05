Volkswagen открыл електрокаршеринг

 
Ексклюзивы
1/5
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 306
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1719
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1882
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4761
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 252
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2934
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1971
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1764
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3583
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
5
11
4
6
6
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Как разбивается Tesla Model 3. Краш-тест лучшего в мире электромобиля
Как разбивается Tesla Model 3. Краш-тест лучшего в мире электромобиля
В сети появились подробные фото электрофуры Tesla Semi
В сети появились подробные фото электрофуры Tesla Semi
Неизвестные побили и разрисовали автомобиль BMW
Неизвестные побили и разрисовали автомобиль BMW
Видео
Все видео
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
1000 л.с. и 165+ км/ч - в Британии трактор установил рекорд скорости
1000 л.с. и 165+ км/ч - в Британии трактор установил рекорд скорости
Показали электрический Mini Cooper
Показали электрический Mini Cooper
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1260
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 549
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1764
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1746
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 342
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 11:29

Volkswagen открыл електрокаршеринг

  Комментировать
Volkswagen открыл електрокаршеринг
Компания Volkswagen запустила в Берлине собственный сервис каршеринга электромобилей WeShare. Фото: electrek.co

Компания Volkswagen запустила в Берлине собственный сервис каршеринга электромобилей WeShare.

Сейчас сервис укомплектован 1,5 тыс. машин модели e-Golf. Уже в 2020-м автопарк компании пополнит еще около 500 электромобилей e-up! и ID.3.

Сейчас проект покрывает 150 кв. км столицы Германии и частично пригород. В перспективе - увеличение зоны использования сервиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании

Стартовая цена проката электромобилей - 0,19 евро за минуту. В сентябре 2019-го стоимость возрастет до 0,29 за 1 евроминуту.

Несмотря на то, что Volkswagen только запустил каршеринг, концерн уже готовится открыть филиалы в других городах. Первый в очереди - Гамбург. Там сервис должен появится в этом году. В 2020-м WeShare планируют открыть в Праге. В чешской столице немцы будут работать со своими партнерами из Skoda. Об этом сообщили на tsn.ua.

Проверить свидетельство о регистрации транспортного средства теперь можно в два клика.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Volkswagen открыл електрокаршеринг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Вернули украинские земли

Взорвалась новая звезда

В тюрьме умер правозащитник

Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 33120
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 Просмотров: 28222
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 15102
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 13203
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 11097
Авто
Jaguar останавливает производство седана XJ
Jaguar останавливает производство седана XJ Просмотров: 171
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
 Просмотров: 486
Спрос на электромобили в Украине вырос вдвое
Спрос на электромобили в Украине вырос вдвое Просмотров: 576
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
5
 Просмотров: 2115
За 6 месяцев украинцы купили новых машин на более $1 млрд
За 6 месяцев украинцы купили новых машин на более $1 млрд Просмотров: 432
Больше всего комментируют
14
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
11
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
11
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 12382
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua