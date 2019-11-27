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среда, 27 ноября 2019 11:17

Водителей штрафовали за перевозку детей без автокресел.

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Водителей штрафовали за перевозку детей без автокресел.
Авотокрисла: штрафовали водителей. Фото: rikauto.com.ua

20 листопада, у Києві зафіксували вже понад 10 порушень правил перевезення дітей. Про це кореспонденту УНН повідомили з посилання на прес службу патрульної поліції Києва.

У патрульній також зазначили, що причиною для штрафу вважається відсутність будь-яких спецзасобів для дітей, а не лише автокрісла.

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"Враховуючи, що патрульні мають тільки 10 підстав для зупинки, то було виявлено понад 10 порушень правил перевезення дітей. У кожній ситуації різні підстави для зупинки автомобіля - порушення різних правил дорожнього руху. Так, тільки під час фіксації правопорушення і зупинки машини можна побачити і порушення правил перевезення дітей. Без підстав для зупинки, побачити відсутність спецзасобів – майже неможливо.", - повідомляють у патрульній поліції.

Кожному водію виписали штраф, який він має сплатити протягом 15 днів.

20 ноября, на дорогах Украины появится 57 дополнительных участков, где будут работать устройства TruCam.

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