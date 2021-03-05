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пятница, 05 марта 2021 13:29

Водитель грузовика установил рекорд по перегрузке

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Водитель грузовика установил рекорд по перегрузке
Водитель грузовика установил рекорд по перегрузке фото: autocentre.ua

4 марта инспекторы Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности зафиксировали превышение габаритно-весовых норм в 2 раза. Такое нарушение обнаружили на трассе М-05 Киев-Одесса в городе Умань на Черкасщине.

Водитель грузовика MAN осуществлял перевозку кабины крана, сообщает Auto24.

Во время прохождения габаритно-весового контроля инспекторы обнаружили превышение разрешенных норм на 43,73 т. Разрешения на габаритные перевозки водитель не предоставил.

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Общая масса транспортного средства составила более 83 т, что на 109,33% больше разрешенной нормы. Перевозчик оплатил 101 тыс. 63 грн за проезд с нарушением габаритно-весовых параметров.

В бельгийском поселке Дудзеле, что в муниципалитете Брюгге, на железнодорожном переезде погиб 55-летний украинец. Он находился за рулем грузовика с прицепом.

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Дата
05
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