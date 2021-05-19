Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.

Эксперт рассказал, сколько времени давать на льготное растаможивание евроблях фото: autonews.ua

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продолжают льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией на полгода.

Их распространили на машины старше пяти лет, которые ввезли в Украину до конца прошлого года.

"На льготное растаможивание предоставляют 180 дней с момента вступления в силу законов. Для участников АТО период льготного растаможивания продлится 270 дней", — говорит автоэксперт Тарас Брязгунов в комментарии Gazeta.ua.

Автомобили, которые ввезли в Украину до 31 декабря 2020 года, облагаются по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

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"Один человек может растаможить только один автомобиль. Растаможка будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от стоимости авто. Стоимость растаможки не будет превышать тысячи евро, - добавляет специалист. — Главным преимуществом законов является снижение цен на евробляхи и прозрачная формула растаможки. Недостаток - что этот закон является временным. Хотелось бы, чтобы в Украине действовал постоянный закон о растаможивании, который бы распространялся на подержанные и новые автомобили. А так это очередная попытка оттянуть решение проблемы".

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и происходят из России.

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