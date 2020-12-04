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суббота, 05 декабря 2020 10:31

Владельцев перегруженных грузовиков оштрафовали на кругленьку сумму

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Владельцев перегруженных грузовиков оштрафовали на кругленьку сумму
бщая сумма штрафов составила 127 млн ​​грн. Фрто:engine-market.ua

В этом году в Украине составили 13 тыс. актов с перегруза крупногабаритных транспортных средств. Правоохранители проверили более полумиллиона фур. Общая сумма штрафов составила 127 млн ​​грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий.

"По итогам 11 месяцев этого года сотрудники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполициею проверили более 665 тысяч грузовиков, что почти в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего составили более 13 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 127 млн ​​грн платы за проезд ", - говорит министр.

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В прошлом месяце работники Укртрансбезопасность проверили более 75 тыс. Транспортных средств. Это в 4 раза больше, чем в ноябре прошлого года.

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