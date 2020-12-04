Владельцев перегруженных грузовиков оштрафовали на кругленьку сумму

В этом году в Украине составили 13 тыс. актов с перегруза крупногабаритных транспортных средств. Правоохранители проверили более полумиллиона фур. Общая сумма штрафов составила 127 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий.
"По итогам 11 месяцев этого года сотрудники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполициею проверили более 665 тысяч грузовиков, что почти в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего составили более 13 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 127 млн грн платы за проезд ", - говорит министр.
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В прошлом месяце работники Укртрансбезопасность проверили более 75 тыс. Транспортных средств. Это в 4 раза больше, чем в ноябре прошлого года.
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