В украинском городе борются с зарядками для электромобилей

Фото: Владимир Ревера

Местные власти одного из городов Украины начали борьбу с общественными зарядками для электромобилей.

Войну устройствам объявили в Одессе, сообщает соучредитель компании EcoFactor Владимир Ревера в Facebook-сообществе Odessa Electrocars.

Мужчина получил распоряжение от Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей с требованием демонтировать зарядку, потому что она якобы установлена ​​с нарушением Правил размещения элементов уличной торговли для осуществления предпринимательской деятельности в городе.

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"Одесская мэрия начинает войну против электромобилей! Вчера на многих зарядных станциях в Киевском районе города появились предписания на демонтаж, причем это коснулось всех операторов, – пишет Ревера. – Предписания получили даже отключенные станции и личные у подъездов жилых домов. Дышать чистым воздухом вредно жителям города, таким образом они заботятся о нашем здоровье. Установить зарядную станцию – ​​это колоссальный труд, не считая стоимости самой станции. Недальновидность чиновников отбрасывает наш город в эру ДВС и тормозит развитие инфраструктуры, заставляет сжигать топливо, уверенно ведет нас к глобальному потеплению. Включать мозг, видимо, это сложный процесс и не прописан в должностных инструкциях".

В документе требуют, чтобы зарядки демонтировали до 18 января. В противном случае это сделают сотрудники Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета, а все расходы, связанные с демонтажем, перевозкой и хранением чарджера, придется понести владельцу.

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