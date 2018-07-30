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понедельник, 30 июля 2018 12:51

В Украине заработала первая "платная дорога"

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В Харькове перегородили улицу шлагбаумом и берут деньги за проезд.

Деньги требуют за проезд по улице Рождественской через Центральный рынок, передает "Авто 24".

"Ехал вчера с площади Конституции на Алексеевку. Решил объехать перекрытый участок Клочковской через Благбаз. Подбежал парковщик. Объяснил ему, что еду "сквозняком" и парковаться не собираюсь. На выезде уперся в шлагбаум. Еще один "парковщик" безапелляционно заявил, что проезд платный. На вопрос, на каком основании и кем взимаются деньги, отвечали, что обращаться нужно в администрацию рынка", - говорит харьковчанин.

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Далее мужчина вызвал полицию.

"Приехали быстро. Сказали, что я не первый и также отправили в администрацию рынка", - добавил мужчина.

 

В администрации мужчине сказали, что "все частная собственность", и дорога тоже.

"С уважением отношусь к собственности и просил показать документ, подтверждающий их слова. Документов не показали. Они есть, но не здесь, а там, в фирме, которая их "юридически сопровождает". Говорю, что "парковка" не соответствует решению Кабмина от 2009 года. Ответили, что их это постановление не касается и оно для "муниципальной" парковки, а они - частная", - рассказал харьковчанин.

В результате мужчина ни юриста, ни копии документа так и не увидел.

"Полицейские устали ждать и, убедившись, что не готов писать "заявление", поехали спасать мир. Как только парковщик по рации сообщил своему коллеге, что "копы покинули территорию", сразу нашелся и прейскурант без печатей и подписей, но с указанием расценок на проезд от 10 до 50 гривен с автомобиля. И продемонстрировал свое "удостоверение" сотрудника рынка. После чего, приняв от меня 10 гривен, выдавил из своего аппарата нефискальный чек", - говорит харьковчанин.

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает сделать качественные дороги до 2023 года. По его словам, через три-пять лет украинские дороги будут в очень хорошем состоянии.

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Дата
30
июля

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